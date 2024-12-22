KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 10:06
KPSS HAKKİNDA ÖNEMLİ İVEDİ

Arkadaşlar 2023 kpss lisans p3 puanım var

Bunu kaç yıl kullanabilirim

2025 yıl sonuna kadar geçerlimi acaba

Yeni sistemi pek takip edemedim son gelişmeleri bilen biri yazarsa sevinirim

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