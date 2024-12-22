Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Aralık 2024 10:20
Ocak maaşımı nasıl hesaplamalıyım?

Kadro karşılığı statüden maaşım hesaplanıyor. Kadromun adı : Yapım ve Yayın Elemanı (6/2 Sİ LİSANS MEZUNUYUM). Tabii olduğum 657 4 /A yani kadroluyum.2024 Aralık bordrom aşağıda :

Aylık Vergi Matrahı 26000.23

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı : 26593888

Gelir Vergisi Istisna Tutarı 3400.42

Damga Vergisi Istisna Tutarı 151.82

Gelir vergisi:3619

Gelir Toplamı 58059.34

Kesinti Toplamı :12174.06

Net Ödenen 45885.28

Örneğin:2025 ocak zammı %15 olsun diyelim 45885×1.15 +2000 (Gelir vergisi %15 e düşeceğinden oradan bu tutar gelse) yoksa 45885+2000=47885 ×1.15 şeklinde mi hesaplanır ?


kerten.kele
Şef
22 Aralık 2024 10:52
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