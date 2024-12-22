Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler :


22 Aralık 2024 11:02
elektrikli araç
Elektrikli araç kullanan arkadaşlar var mı? Tavsiye eder misiniz?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

20 Aralık Dünya trip atma günü 4 İçinden geleni söyle 2 uyumamak için yapılan saçma sapan hareketler 1 ödevini yaptığım yavrum 2 Bugün olanlar 5 2024 2 yazacak başlık ararken yorulmak 1 konuların birbirinden etkileşim ile açılması 1 Nardugan 2 yazasım gelmiyor 1

Son Haberler

TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlarŞanlıurfa'da anaokulunda bir sınıfa kurşun isabet ettiÖğretmenlerin Kariyer Basamaklarında Son DurumMuğla'da hastaneye çarpan helikopter düştüABD, Kızıldeniz'de 'yanlışlıkla' kendi savaş uçağını düşürdü

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım