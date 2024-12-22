Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 11:28
2024/2 TEİAŞ Mühendis Kadrosu (Bilgisayar Mühendisliği)

Bilgisayar mühendisliği kadrosunun çalışma şartları nasıldır? Nitelik kodlarında "7247-Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak" ve "7257-Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak." gibi şartları var. Bu şartlar bir bilgisayar mühendisi için nasıl olur acaba, ağır mıdır?

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