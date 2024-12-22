Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 11:36
1 günle unvan kaçırma

Kılavuzu mantığa uygun düzenlemek bu kadar zor mu? Yıl içinde 10 yılını tamamlayan herkesin uzman ve basogremtenlige basvurmasini sağla. Kişi Aralık 2025 de 10 yıl tamamliyorsa aralıkta uzman ya da basogretmen, ocak 2025 de tamamliyorsa aralıkta olsun. Ben 1 günle kaçırdım 1 ayla kaçırdım muhabbeti olmaz. Adil ve mantıklı olan da budur bence. Umarım sendikalar bununla alakalı çalışma yapar


jajacoelho
Genel Müdür
22 Aralık 2024 12:00

mantıklı,yıl içinde süresini tamamlayacak herkese eğitim hemen verilip ünvanı da süreyi doldurduğu günde verirsin


kacarsu
Şef
22 Aralık 2024 12:05
Ben de doğum sonrası rapor almayıp ücretsiz izne çıktığım için bir ay ile kaçırdım umarım günü dolan dilekçe ile olabilir de yıl kaybetmeyiz

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
22 Aralık 2024 12:25
günü dolan alabilmeli bence de ama eğitimler sürekli olmalı bunun için yılın her dönemi. o nasıl olur bilmiyorum

b3rn4
Müsteşar
22 Aralık 2024 12:47

Eğitimler sisteme yüklü olur mebbis şifresiyle sistemde yılı dolana açılır sadece.

şaşkın tarihçi, 47 dk. önce
günü dolan alabilmeli bence de ama eğitimler sürekli olmalı bunun için yılın her dönemi. o nasıl olur bilmiyorum
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