1 günle unvan kaçırma

Ben de doğum sonrası rapor almayıp ücretsiz izne çıktığım için bir ay ile kaçırdım umarım günü dolan dilekçe ile olabilir de yıl kaybetmeyiz

Ben de doğum sonrası rapor almayıp ücretsiz izne çıktığım için bir ay ile kaçırdım umarım günü dolan dilekçe ile olabilir de yıl kaybetmeyiz