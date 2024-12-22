Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 12:39
heyet raporu alma
normal raporumuz varken raporun son günü şehir dışından heyet raporu alınıyor mu yoksa heyeti görev yaptığımız şehirden mi alıyoruz

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