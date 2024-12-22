Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 13:51
Kıdeme göre maaş

10 yılı dolduran uzman,20 yılı dolduran başöğretmen olmalı ancak kıdem yılına göre de bir maas düzenlemesi olmalıdır.Şimdiki hesapta kıdem yılına göre maaş farkı yok denecek kadar az

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