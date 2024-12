Memuru Borçlarını Bitirecek Uzun Vadeli 0 faizli kredi

Zaten bir enayi biziz kardeşim. Çiftçi gider tarım krediden düşük faizli bilmemkaç ay kredi çeker evini arabasını alır, esnaf gider esnaf kefaletten düşük faizli kredi çeker evini arabasını alır, iş adamına zaten her kapı açık ama memura hiç bir şey yok. En fazla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi. Kendimi bildim bileli borç ödüyorum artık gerçekten bıktım borç ödemekten, sabahları işe gidesim gelmiyor, kazandığım parayla canımın istediği hiç bir şeyi yapamıyorum, üzerime kıyafet alamıyorum, bir teknolojik alet alamıyorum, televizyonum bozuk kendi kendine açılıp kapanıyor 2 senedir yenisini almaya kalksam, ileriye dönük orta halli bir tv 30-40 bin lira gerçekten boşa çalışıyoruz. kredi ödemekten bıktım usandım artık, 13 senedir aynı yatağa ve bazaya yatıyoruz, bazanın her yeri gıcırdıyor, yatağın her yeri çökmüş artık belimiz ağrıyor ama bir yatak baza almaya kalksan 30-40 bin lira hangi birini alayım abi tv alsan pahalı, yatak alsan pahalı, çocuğun okuluydu, etütüydü, kursuydu hiç bir şeye para kalmıyor artık gerçekten çalışma isteğim kalmadı.