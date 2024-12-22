Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 15:14
Bağ Dokusu Hastalıkları

Bağ dokusu hastalıklarından SJÖGREN HASTALIĞI memuriyete engel mi, bu hastalıkta olan memura nasıl bir işelme yapılır?

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