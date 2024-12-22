Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 15:19
Memuru Borçlarını Bitirecek Uzun Vadeli 0 faizli kredi

Yakın zamanda bakanlığımızda da artan intiharların başlıca sebepleri , ödenemeyen borçlar.Bu yüzden yeni bir gündem oluşturmalı ve memuru 2. bir işe girmeyi hatta 3 işi bile yapmaya zorluyon borçlar borçlar , bunun için çiftçilere dahi verilen bu 0 faiz kredi kullanımını biz memurlarada talep etmeli. Hem kamudaki memurlar üzerindeki stresi azaltıp, kamuda iş verimliliği arttıracagını düşünmekle beraber . Memurlarımızın stresi ve hayat kalitesi artacaktır . Bu konu hakkında bence anket başlatmalıyız , siz ne dersiniz.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Aralık 2024 15:22

Cogu bu parayı alıp başka bankaya yatırıp faizini alır:)


mobingmagduru
Aday Memur
22 Aralık 2024 15:23

Hocam öyle degil , suan bankalardaki kredi kartı ve kredi borcları için :D

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Cogu bu parayı alıp başka bankaya yatırıp faizini alır:)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Aralık 2024 15:25

Eee benim şahsa borcum varsa ne olacak ? Altin borcu dolar borcu :)

mobingmagduru, 1 saat önce

Hocam öyle degil , suan bankalardaki kredi kartı ve kredi borcları için :D


mobingmagduru
Aday Memur
22 Aralık 2024 15:27

Sana yok hocam :D önemli olan faizli borclar.

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Eee benim şahsa borcum varsa ne olacak ? Altin borcu dolar borcu :)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Aralık 2024 15:33

Çünkü senin öyle işine geliyor :) öneri verirken kapsayıcı olmasi lazım:) uygulanabilir olmalı. Suistimal edilmemesi lazim

mobingmagduru, 1 saat önce

Sana yok hocam :D önemli olan faizli borclar.


mobingmagduru
Aday Memur
22 Aralık 2024 15:47

Hocam sizde daha güzel bir öneri sunup , sordugum soruya fayda saglayabilirsiniz ? ;D

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Çünkü senin öyle işine geliyor :) öneri verirken kapsayıcı olmasi lazım:) uygulanabilir olmalı. Suistimal edilmemesi lazim

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