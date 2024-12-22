Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Aralık 2024 15:19
Memurun borçlarını bitirecek uzun vadeli 0 faizli kredi

Yakın zamanda bakanlığımızda da artan intiharların başlıca sebepleri , ödenemeyen borçlar.Bu yüzden yeni bir gündem oluşturmalı ve memuru 2. bir işe girmeyi hatta 3 işi bile yapmaya zorluyon borçlar borçlar , bunun için çiftçilere dahi verilen bu 0 faiz kredi kullanımını biz memurlarada talep etmeli. Hem kamudaki memurlar üzerindeki stresi azaltıp, kamuda iş verimliliği arttıracagını düşünmekle beraber . Memurlarımızın stresi ve hayat kalitesi artacaktır . Bu konu hakkında bence anket başlatmalıyız , siz ne dersiniz.


ikosunbabasi
Aday Memur
22 Aralık 2024 16:12

bahis kumar oynama


thekonsti
Aday Memur
22 Aralık 2024 17:05
katılıyorum özel sektörde çalışanlar 6 aylık maaşlarını avans alıp taksitle ödeyebiliyorlar. memurlarda yapabilmeli

mobingmagduru
Aday Memur
22 Aralık 2024 17:06

Bahis kumarla ne alakası var kardeşim 42 bin TL maaşla İstanbul'da nasıl geçiceneceksin ev kira 2 çocuk kira 20 bin sadece anlat bana lütfen.

ikosunbabasi, Dün

bahis kumar oynama


police_eren
Memur
22 Aralık 2024 22:28

Allah kolaylık versin kardeşim de burayı yetkililer mi okuyor senin benim gibi memurlar okuyor.Yazmanin bir faydası olmayacağını düşünüyorum.

mobingmagduru, Dün

Bahis kumarla ne alakası var kardeşim 42 bin TL maaşla İstanbul'da nasıl geçiceneceksin ev kira 2 çocuk kira 20 bin sadece anlat bana lütfen.


ozerrrr
Şube Müdürü
22 Aralık 2024 22:39
devrem yanlış anlama bende memurum ancak bu sadece memurları değil , asgari ücretliler vesaire memurdan az alanlarda var herkese vermeleri gerekir

Temurmelik46
Aday Memur
22 Aralık 2024 22:43
maaş nasıl 42 bin tl kaçıncı derece seninki polis misin
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