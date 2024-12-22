Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Aralık 2024 15:19
Memuru Borçlarını Bitirecek Uzun Vadeli 0 faizli kredi

Yakın zamanda bakanlığımızda da artan intiharların başlıca sebepleri , ödenemeyen borçlar.Bu yüzden yeni bir gündem oluşturmalı ve memuru 2. bir işe girmeyi hatta 3 işi bile yapmaya zorluyon borçlar borçlar , bunun için çiftçilere dahi verilen bu 0 faiz kredi kullanımını biz memurlarada talep etmeli. Hem kamudaki memurlar üzerindeki stresi azaltıp, kamuda iş verimliliği arttıracagını düşünmekle beraber . Memurlarımızın stresi ve hayat kalitesi artacaktır . Bu konu hakkında bence anket başlatmalıyız , siz ne dersiniz.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım ve Orman Bakanlığı Şef , Memur ve Sayman Kadro Sınavına Girecekler Burada Toplanalımmilli savunma bakanligi alimi uzman kadrosuDSİ geçiş hkİlçe Tarım Müdürlüğünden Araştırma Enstitüsüne Geçişenerji ve tabii kaynaklar bakanligi memur maasiDSİ, Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlananlar Platformu.Bakanlıklar Giysi ve Nakdi yardım HkTarımdan Sağlık Bakanlığına eş durumu hkTSE Mülakat sonrası yorumlar

Sözlük

Gönül Dağı dizisi 1 Bugün olanlar 4 Cahildim dünyanın rengine kandım 1 yazasım gelmiyor 1 okudum da 1 azizdir başa değer 1 tiflis 1 güne bir söz bırak 2 altında sert düşüş yaşanması 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4

Son Haberler

Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!Beşiktaş'tan seçim açıklaması71 KPSS puanlı psikoloğa kişiye özel yerleştirme yapıldı!Bakan Güler 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ettiMarmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım