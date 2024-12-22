Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Aralık 2024 15:20
Memuru Borçlarını Bitirecek Uzun Vadeli 0 faizli kredi

Yakın zamanda bakanlığımızda da artan intiharların başlıca sebepleri , ödenemeyen borçlar.Bu yüzden yeni bir gündem oluşturmalı ve memuru 2. bir işe girmeyi hatta 3 işi bile yapmaya zorluyon borçlar borçlar , bunun için çiftçilere dahi verilen bu 0 faiz kredi kullanımını biz memurlarada talep etmeli. Hem kamudaki memurlar üzerindeki stresi azaltıp, kamuda iş verimliliği arttıracagını düşünmekle beraber . Memurlarımızın stresi ve hayat kalitesi artacaktır . Bu konu hakkında bence anket başlatmalıyız , siz ne dersiniz.

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