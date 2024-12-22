Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Aralık 2024 15:23
Kariyer Basamakları Başvuruları ( Klavuz )

Başvuruların muhtemelen pazartesi başlayacağı söyleniyor. Kaynak memurlar.net . Bu kadar hızlı olma şansı var mı?

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