Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 15:52
Memurlukta Geçen Süreler Uzman Öğretmenlikten Sayılacak mı ?

Milli eğitimde 3 yıl memurluk yaptım. Bu süreler uzman öğretmenlik için aranan 10 yıl süreden sayılacak mı ?

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