Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 16:35
KİTler de kaç yıl çalışma zorunluluğu var?

Teiaş yeni yayınladığı duyuruda 2 yıl çalışma zorunluluğu olduğu yazmış. Kitlerin tümü içinde geçerli mi?

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