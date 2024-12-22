Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 16:35
kitlerden kaç yıl çalışma zorunluluğu var?
Teiaş yeni yayınladığı duyuruda 2 yıl çalışma zorunluluğu olduğu yazmış. Kitlerin tümü içinde geçerli mi?

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