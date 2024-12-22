KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
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22 Aralık 2024 16:51
msb sözleşmeli personel ve dış kaynak astsubay
dış kaynaktan astsubaylığa başvurdum, msn sözleşmeli personel alımı açmış ona da başvurmam bi sorun teşkil eder mi ? (önceliğim astsubaylık çünkü)

Timuç1n
22 Aralık 2024 16:57
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