Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 17:06
Uzmanlıkta Baz Alınan Süre

Arkadaşlar merhaba, Uzmanlık ve Başöğretmenlik için beklenen yönetmelik yayınlandı. Uzmanlıkta 3650 günün dolması için baz alınan tarih belli mi yoksa kılavuzda mı belli olacak? 18 Ekim diyenler var; fakat o tarih Adaylık maddesi ve Başöğretmenlik için görevde olunması gereken süre maddesinde görülmüyor mu sizce? Bilgisi ya da duyumu olan varsa paylaşabilir mi? 31 Aralık ya da alınacak eğitimlerin bittiği gün baz alınması daha doğru değil mi?


Pelin Karasu
Aday Memur
22 Aralık 2024 17:12

Geçmiş bir tarih baz alınabilir mi?


mıcheal owen
Daire Başkanı
22 Aralık 2024 17:31

Hocam o tarihe bakarak moralinizi bozmayın baz alınacak kılavuzda yazar. Sizin şu an kaç yılınız var tam olarak


Pelin Karasu
Aday Memur
22 Aralık 2024 17:42

Hocam öncelikle cevabınız için teşekkürler, şu anda 3666 günüm var, 18 ekim i baz alarak hesaplayınca 3600 gün olup eksik kalıyor..

mıcheal owen, 1 saat önce

Hocam o tarihe bakarak moralinizi bozmayın baz alınacak kılavuzda yazar. Sizin şu an kaç yılınız var tam olarak


Pelin Karasu
Aday Memur
22 Aralık 2024 17:45

Şu anda 10 yılım var yani hocam..

Pelin Karasu, 51 dk. önce

Hocam öncelikle cevabınız için teşekkürler, şu anda 3666 günüm var, 18 ekim i baz alarak hesaplayınca 3600 gün olup eksik kalıyor..


Yasaraziz
Aday Memur
22 Aralık 2024 18:00

Gecmis yıllarda sınava son başvuru tarihi baz alınıyordu yönetmelik 21 Aralık tarihinde çıktı sonuçta bu yönetmeliğe göre klavuz yayınlanacak ve eski yönetmelik yürürlükten kalktı geçmiş bir tarih olacağını sanmıyorum hocam


Pelin Karasu
Aday Memur
22 Aralık 2024 18:03

Umarım dediğiniz gibi olur hocam..

Yasaraziz, 33 dk. önce

Gecmis yıllarda sınava son başvuru tarihi baz alınıyordu yönetmelik 21 Aralık tarihinde çıktı sonuçta bu yönetmeliğe göre klavuz yayınlanacak ve eski yönetmelik yürürlükten kalktı geçmiş bir tarih olacağını sanmıyorum hocam


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
22 Aralık 2024 18:28

Asker öğretmenlikte geçen süre uzman ve başöğretmenlik için sayılıyor mu?

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