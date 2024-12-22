Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Aralık 2024 17:52
Teknik hizmetlerden Gih e geçiş

Merhaba mevzuatı bilmiyorum Sağlık sorunları sebebiyle Teknik hizmetler kadrosundan kendi rızam ile Genel İdari Hizmetler Kadrosuna geçmek istiyorum bu mümkünmü ve ne yapmam lazım (Not :Doktor bu işi yapamaz raporu veremeyeceğini söylüyor) lütfen yardımcı olun

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