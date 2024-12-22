Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Aralık 2024 19:27
Aile içi şiddet nedeni ile silahım alındı

Aile içi bi konu yüzünden silahım amir inisiyatifinde alındı emniyet psikoloğuna daha sonra da hastane heyetine sevk ettiler hastaneden olumlu rapor aldım bundan sonra süreç nasıl işleyecek silahımı tekrar ne zaman alabilirim bilgisi olan lütfen yazabilir mi


adana0100
Aday Memur
22 Aralık 2024 19:33
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Küçük polis
Şef
22 Aralık 2024 20:39

Aile içinden dolayı şüpheli olarak ifade verdiysen amirin insiyatifinde değil silahın alınması 6284 diye bir kanun var aç oku. O kanuna göre uzaklaştırma bitene kadar silahını teslim edeceksin.


Bestieess
Aday Memur
22 Aralık 2024 20:45

Mağdur olarak ifade verdim uzaklaştırma kararını kaldırttım ama hastaneye sevk ettiler hocam ordan da olumlu aldım

Küçük polis, Dün

Aile içinden dolayı şüpheli olarak ifade verdiysen amirin insiyatifinde değil silahın alınması 6284 diye bir kanun var aç oku. O kanuna göre uzaklaştırma bitene kadar silahını teslim edeceksin.


Küçük polis
Şef
22 Aralık 2024 22:03

Mağdur isen silahını alamazlar. Bir yanlışlık olmasın. Müsteki şüpheli de olabilirsin.


Bestieess
Aday Memur
22 Aralık 2024 22:17

Hocam aldılar işte nasıl bi yol izleyeceğimi de bilmiyorum

Küçük polis, Dün

Mağdur isen silahını alamazlar. Bir yanlışlık olmasın. Müsteki şüpheli de olabilirsin.

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