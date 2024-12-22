Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Aralık 2024 19:27
Silahın alınması acilll

Aile içi bi konu yüzünden silahım amir inisiyatifinde alındı emniyet psikoloğuna daha sonra da hastane heyetine sevk ettiler hastaneden olumlu rapor aldım bundan sonra süreç nasıl işleyecek silahımı tekrar ne zaman alabilirim bilgisi olan lütfen yazabilir mi


adana0100
Aday Memur
22 Aralık 2024 19:33
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