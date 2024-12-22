KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 19:59
Kamu yönetimi p3 83.68

Sınırda bir puanım var, gelme ihtimali olarak tercihlerde sizce hangi kurumlara öncelik vermeliyim? Bir yandan tercih yapmayıp adalet bakanlığı vs. alımlarını beklesem diye düşünüyorum kararsızım sizce nasıl bir yol izlemeliyim


suigeneris0007
Aday Memur
22 Aralık 2024 20:12
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

teiaş teüaş tigem bunlarla ilgili bilgisi olan var mı ?Jandarma Avukat AlımıMerkezi atama iibfİİBF mezunları olarak taban puan ne olur?7374 Türkiye şeker fabrikaları aş başvurma özel şartlarıODTÜ Sözleşmeli Büro PersoneliDhmi apron memurluğuÇıkmaza girmiş durumdayım - Lisans 77 puanMSB Uzman(memur)AlımıBOTAŞ personel alımı

Sözlük

yazasım gelmiyor 1 Cahildim dünyanın rengine kandım 1 Nardugan 2 carry on 1 Geceye berbat bir his bırak 1 Bugün olanlar 4 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4 düşünmek için süre isteyen kız 1 2024 1 Ajda bilezik 3

Son Haberler

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1'le geçti; Fenerbahçe'yle farkı açtıŞarkıcı Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybettiBrezilya'da uçak düştü: 10 ölüYokuşta kayan kamyonet park halindeki 11 araca çarptıHakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım