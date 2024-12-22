KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 20:13
Adalet bakanlığı alımları

Merhabalar, Adalet bakanlığı alımı ne zaman olacak bileniniz var mı? Aralık diye duyumlar vardı ama aralık bitti alım gelmedi bir kaç kişiden de şubat mart gibi olur diye duydum sizin bilginiz veya tahmininiz var mı?

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