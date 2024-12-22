üç çocuğu olana tayin hakkı

devletimiz en az üç çocuk diyor ama yapmış olduğu bi faaliyet yok en azından üç ve daha fazla çocuğu olan hemşireye memura vs istediği yere bir seferlik tayin hakkı vermeli şahsen üç çocuğum var İstanbul'da kirada geçim zorluğu çekiyorum

devletimiz en az üç çocuk diyor ama yapmış olduğu bi faaliyet yok en azından üç ve daha fazla çocuğu olan hemşireye memura vs istediği yere bir seferlik tayin hakkı vermeli şahsen üç çocuğum var İstanbul'da kirada geçim zorluğu çekiyorum