Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Aralık 2024 20:18
üç çocuğu olana tayin hakkı
devletimiz en az üç çocuk diyor ama yapmış olduğu bi faaliyet yok en azından üç ve daha fazla çocuğu olan hemşireye memura vs istediği yere bir seferlik tayin hakkı vermeli şahsen üç çocuğum var İstanbul'da kirada geçim zorluğu çekiyorum

kurumlararasigecis00
Aday Memur
22 Aralık 2024 20:29
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