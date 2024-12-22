Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Aralık 2024 20:22
İdari soruşturma kapsamında sunulan emsal kararların önemi nedir ?

mahkeme kararlarını göz önünde bulundurular değilmi emsal durumlarda oratay cıkan mahkeme kararlarını

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