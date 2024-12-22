KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 20:59
TCDD eem kpss

Elektrik elektronik mühendisiyim TCDD taşımacılık aş vardiyalı alıyor ama vardiya konusu ile ilgili doğru düzgün bir bilgi bulamadım vardiya sistemi nasıl ve hafta sonu tatil mi bilen varsa yanıtlayabilirse sevinirim


EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
22 Aralık 2024 21:28

Hocam bende elektrik elektronik mühendisiyim kaç puanın var

Toplam 1 mesaj

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