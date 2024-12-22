Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


22 Aralık 2024 21:26
Din Hizmetleri alanı mı Mutemetlik mi ?

Selamun aleyküm hayırlı akşamlar değerli hocalarım VHKİ memurları arasında görev dağılımı yapılacak Din Hizmetleri mi Mutemetlik mi önerirsiniz ? Yardımcı olursanız memnun olurum

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