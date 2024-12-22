Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Aralık 2024 21:48
HİTAP'a İki Haftadır Ulaşılamıyor.
Teknik bir sorun varmış. E-Devlet uygulamasıyla ilgili telefonu aradım. Teknik bir sorun varmış. Ne zaman giderileceği belli değilmiş.

Bozkurtbakışlı
Şef
22 Aralık 2024 21:48
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