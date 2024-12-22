Hemşire yeni göreve başlayıp ilk ataması ise olur ama diğer türlü zorluk çıkarırlar ama referans torpille her şey oluyor gördüğümüz kadarı ile hayırlısı olsun hakkınızda

Hemşire yeni göreve başlayıp ilk ataması ise olur ama diğer türlü zorluk çıkarırlar ama referans torpille her şey oluyor gördüğümüz kadarı ile hayırlısı olsun hakkınızda