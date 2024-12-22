Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Aralık 2024 21:58
Sağlık personeli eş mazeret ataması

Polis hemşire eşine tabi olabilir mi?


mehmet6468
Memur
22 Aralık 2024 22:39
Hemşire yeni göreve başlayıp ilk ataması ise olur ama diğer türlü zorluk çıkarırlar ama referans torpille her şey oluyor gördüğümüz kadarı ile hayırlısı olsun hakkınızda
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