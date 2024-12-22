Merkez uzman ve müfettişlerin özlük hakları

Son günlerde sendikaların ve sosyal medya hesaplarının dile getirdiği ancak görünürde herhangi bir taslak metni dahi olmayan merkez uzman ve müfettişlerin özlük haklarının düzeltileceği iddialarına ilişkin bilgisi olan var mı.

Son günlerde sendikaların ve sosyal medya hesaplarının dile getirdiği ancak görünürde herhangi bir taslak metni dahi olmayan merkez uzman ve müfettişlerin özlük haklarının düzeltileceği iddialarına ilişkin bilgisi olan var mı.