KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


22 Aralık 2024 22:39
Merkez uzman ve müfettişlerin özlük hakları
Son günlerde sendikaların ve sosyal medya hesaplarının dile getirdiği ancak görünürde herhangi bir taslak metni dahi olmayan merkez uzman ve müfettişlerin özlük haklarının düzeltileceği iddialarına ilişkin bilgisi olan var mı.

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