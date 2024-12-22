Sendika ücretsiz izin sayılıp askerlik ücretsiz izin sayilmamasi

malumunuz uzman ve baş ogretmenlikte geçerli görev süreleri var. devlet görevi olmadığı halde sendika görevlisi olup ücretsiz izin süreleri sayiliyor ancak vatan hizmeti devlet görevi askerlik sayılmıyor. bu konuda dava acilmali yada sendikalara baskı yapılmalıdır.

malumunuz uzman ve baş ogretmenlikte geçerli görev süreleri var. devlet görevi olmadığı halde sendika görevlisi olup ücretsiz izin süreleri sayiliyor ancak vatan hizmeti devlet görevi askerlik sayılmıyor. bu konuda dava acilmali yada sendikalara baskı yapılmalıdır.