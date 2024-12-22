Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 23:09
Sendika ücretsiz izin sayılıp askerlik ücretsiz izin sayilmamasi
malumunuz uzman ve baş ogretmenlikte geçerli görev süreleri var. devlet görevi olmadığı halde sendika görevlisi olup ücretsiz izin süreleri sayiliyor ancak vatan hizmeti devlet görevi askerlik sayılmıyor. bu konuda dava acilmali yada sendikalara baskı yapılmalıdır.

asminezaran
Şube Müdürü
22 Aralık 2024 23:12
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri . madde bu arkadaslar.
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