Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 23:45
CTE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

CTE DE KADROLU İNFAZ KORUMA MEMURUYUM GÖREVE ÖN LİSANS BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ DİPLOMAMLA GİRDİM ARCAK MESLEK LİSESİNDİ ELK. ELKT. MEZUNUYUM ŞUANDA 4 YILLIK LİSANS BİTİRMEK ÜZEREYİM.

1.SORUM: ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA ELK. ELKT. TEKNİSYENLİĞİ SINAVINA GİREBİLİRMİYİM

2.SORUM: EĞER SINAVA GİRİP TEKNİSYEN OLABİLİRSEM BİYOMEDİKAL ÖN LİSANS DİPLOMAMLA BAŞVURUP TEKNİKER ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞ ALABİLİRMİYİM.(ALAMAZSAM EĞER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ BİTİRMEM Mİ LAZIM?)

3.SORUM: SONRADAN MÜHENDİSLİKTE ELK. ELKT. MÜHENDİSLİĞİ YERİNE BİYOMEDİKAL MÜH. OKUSAM ODA KABUL EDİLİRMİ.

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