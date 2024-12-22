KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 23:48
Önlisans ilahiyat mezunu diyanet dışında ne iş yapabilir?

Diyanette geçici öğretici alımı olduğunu biliyorum ama sözleşmeli olarak diyanete atanabilir mkyim? Ben bir kuruma geçici veya sözleşmeli girip işe girmek istiyorum hangi ilanlariytskip edebilirim? Nereden takip etmeliyim hangi kurumlarda alım oluyor net bilgim yok bilgi verir misiniz?

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