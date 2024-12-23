Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


23 Aralık 2024 00:34
Öğretim görevliliğinden 50D ye geçiş

Bir devlet Üniversitesi?nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Farklı bir devlet Üniversitesi?nde 50d kadrosunu kazandım. Çalıştığım kurumun muvafakat vermeyeceğini düşünüyorum ve süreci çok uzatacağını düşünüyorum. İstifa süreci ile alakalı evrak teslim tarihi ile işe başlangıç tarihi arasında bazı kafa karışıklıkları oluyor. Sürecini nasıl başlatmalıyım? Şimdiki üniversitem istifa konusunda da beni zora sokarsa bir ay bekletbileceğini okudum. Bu sürede evrak teslim ve sonrasındaki 15 gün içerisinde işe başlama zorunluluğu süresi geçerse kadro yanar mı? Bu durumda işsiz kalma riskim doğmuyor mu? Nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdiden teşekkür ederim

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