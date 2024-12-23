KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 00:44
MERKEZİ ATAMA 2024/2 MALİYE BÖLÜMÜ TERCİHE YARDIM LÜTFEN

87 PUANLA TERCİH YAPACAĞIM. MEB BİLGİSAYAR SERTİFİKAM VAR. TÜMÜ ANKARA OLACAK. YERLER DEĞİŞEBİLİR. SİZCE HANGİSİ DAHA İYİ?

1-MTA MEMUR

2-TDK BİLG. İŞLETMENİ

3-TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KUR. VHKİ

4-DEVLET OPERA BİLG. İŞLETMENİ

5-İKLİM DEĞİŞ. BAŞK. VHKİ

6-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMU BİLG. İŞLETMENİ

BU KURUMLARDA ÇALIŞAN VE BİLGİ SAHİBİ ÜSTATLAR VARSA ÖZELDEN ULAŞIRSA ÇOK MEMNUN OLURUM.


melkor1985
Aday Memur
23 Aralık 2024 00:49

Mali

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