Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler :


23 Aralık 2024 00:47
Bedelli askerliğin askerliğim ksımındaki etkisi hk.

Selamlar değerli forum üyeleri,

vaktinizi almadan hızlıca bir soru soracağım. Bedelli askerliğe başvuracağım. Malum başvuru tarihi ile askerliğe gidiş tarihi arasında uzun bir süre var. Bu süre arasında tecil sebebim ortadan kalkabilir (YL'den atılabilirim). Bu süreç içerisinde kamu alımlarına başvuru yapabilir miyim? Veya aynı durumda olan arkadaşların e devletteki askerliğim kısmında statüleri ne olarak gözüküyor?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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