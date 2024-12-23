Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 02:45
Emniyet çalışanının aldığı maaş

Sağlık çalışanı doktor asker hakim savcı öğretmenler nerdeyse tüm meslek grupları geçmiş yıllarda maaşlarına iyilestirme aldılar farkettiyseniz polis her zamanki gibi üvey evlat muamelesi gördü ve geldiğimiz noktada bir öğretmen aldığı ek derslerle maaş konusunda Polisleri geride bırakıyor. Burda ne kadar yazılip cizilse de hiçbir şeyin degismeyecegini biliyorum ama mesai mefhumu gozetmeksizin risk altinda çalışan Polislere seyyanen zam yapılması zaruri bir hâl almıştır.


police_eren
Memur
23 Aralık 2024 03:30

Sana katılıyorum ve bir şey değişeceğini sanmıyorum

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