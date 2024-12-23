Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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23 Aralık 2024 08:25
MSB de tekniker olarak çalışan var mı
MSB de tekniker programci olarak çalışmak nasıldır maaş durumu çalışma şartları vs konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi

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