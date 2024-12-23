Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Aralık 2024 09:52
4/B sözleşmeli memur öğle arası

Arkadaşlar 4/b sözleşmeli memur öğle arası çalıştırılabilir mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
23 Aralık 2024 10:15

Sözleşmeli memurun çalışma saatleri kadrolu personel gibidir. Aynı sürelerde çalıştırılırlar ancak çalışma durumları düzenlenebilir. Kadrolu personel için de geçerlidir. Öğle arası çalıştırılıp da öğle arası çalıştığı süre telafi edilmiyorsa (erken çıkmasını, geç gelmesini sağlamak ya da toplamı 8 saati geçiyorsa 1 gün izin kullandırmak gibi) fazla çalışmaya girer ve telafi edilmesi gerekir.

Eski görev yaptığım kurumda kadrolu memurun biri yemekhaneye bakıyordu ve öğle arasında çalışıyordu ancak 1 saat erken çıkmasına müsaade ediliyordu. Sizin için de yukarıda yazdığım bilgilere ihtiyaç var yorum yapabilmek için.

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