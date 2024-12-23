4/B sözleşmeli memur öğle arası

Sözleşmeli memurun çalışma saatleri kadrolu personel gibidir. Aynı sürelerde çalıştırılırlar ancak çalışma durumları düzenlenebilir. Kadrolu personel için de geçerlidir. Öğle arası çalıştırılıp da öğle arası çalıştığı süre telafi edilmiyorsa (erken çıkmasını, geç gelmesini sağlamak ya da toplamı 8 saati geçiyorsa 1 gün izin kullandırmak gibi) fazla çalışmaya girer ve telafi edilmesi gerekir.

Eski görev yaptığım kurumda kadrolu memurun biri yemekhaneye bakıyordu ve öğle arasında çalışıyordu ancak 1 saat erken çıkmasına müsaade ediliyordu. Sizin için de yukarıda yazdığım bilgilere ihtiyaç var yorum yapabilmek için.