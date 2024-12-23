Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 10:10
Kadrolu Memurların istifası 15 gün içinde onaylanmazsa atama yanar mı?

Merhaba hocalarım bu konu hakkında herkes farklı birşey söylüyor. Kararname gelmeden de istifa etmek istemiyorum. Kararname gelince istifa ettiğimizde onaylanma süresi 15 günü aşarsa hak kaybına uğrar miyiz?

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