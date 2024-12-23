Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Aralık 2024 11:23
İstifa edip Öğretmenliğe geçme

Herkese hayırlı günler. Meb 2024 Mayıs sözleşmeli Öğretmenliği kazandım. Kararnameler daha gelmedi. Kararname gelmeden de istifa etmek istemiyorum. Kararname geldiği gün istifa etmeyi düşünüyorum onay süreci 15 günü aşarsa MEB tarafında bir hak kaybı olur mu. Kararname geldikten sonra 15 gün içinde başlamamız gerekiyormuş. Bu konu hakkında bilgisi olanlardan yardımcı olmalarını istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim.


34poseidon
Memur
23 Aralık 2024 12:00

kadrolu personelseniz zaten istifa ettikten 6 ay sonra başlayabiliyorsunuz araştırmanızı öneririm

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