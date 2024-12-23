Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 11:35
Derece kademe 4/1 ne zaman 3/1 olurum?

Abiler devrelerim selamlar 10 yıllık polis memuruyum. 10 ay kıdem tenzilim var. Şu anda 4/1 derece kademem. Kaç yıla 3/1 e düşerim acaba sormamın sebebi yeşil pasaport almak istiyorum. Bilgi verirseniz çok sevinirim

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