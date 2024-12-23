Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 11:35
Disiplin cezası nedeniyle derece kademe ilerlemesi

Abiler devrelerim selamlar 10 yıllık polis memuruyum. 10 ay kıdem tenzilim var. Şu anda 4/1 derece kademem. Kaç yıla 3/1 e düşerim acaba sormamın sebebi yeşil pasaport almak istiyorum. Bilgi verirseniz çok sevinirim


tcdebiraynasiz
Memur
23 Aralık 2024 13:26

?++


tcdebiraynasiz
Memur
23 Aralık 2024 13:42

2 yılım varmış teşekkürler :D

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTaltif sadece 5-6 şubeye yatmışİcralık polisler26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarKan değerleri nedeniyle sağlık kuruluna sevkEksi hesap yapılandırmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıAnksiyete bozuklukları dilim belirtir raporGenel idari hizmetli personel olmak

Sözlük

azizdir başa değer 1 dede korkut 1 gih sınıfı memurlar 1 21 aralık 2 İçinden geleni söyle 2 hürmüz 1 Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 1 olmamama 2 düşünmek için süre isteyen kız 2 yazasım gelmiyor 1

Son Haberler

Narin Güran'ın cinayeti davasında 'toplantı' görüntüleri inceleniyor12 yaşındaki Erdem okul bahçesinde düşüp beyin kanaması geçirdiBakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildiCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıTaziye evi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım