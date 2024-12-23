Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Aralık 2024 12:33
Kamu işçisi ve kamu işçisi emeklisi en düşük memur ve memur emeklisinden daha fazla kazanmamalı

Kamu işçisi maaşı en düşük memur aylığından daha düşük olmalı. Emeklisi için de durum bu olmalı. Hepsi kamuya mülakat ile giriyor. Bunun için sonuna kadar mücadele edilmeli diye düşünüyorum.

Çok Yazılan Konular

Memurlar net refah payı için haber yapsın.Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırMemurlara bayram ikramiyesi verilmelidirSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2025 yılı enflasyonu kaç çıkar?Çocuk yardımı artmalı2024 aralık ayı enflasyon tahminleriKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi+70k üstü maaş alan meslek grupları

Sözlük

yazasım gelmiyor 1 altında sert düşüş yaşanması 2 günaydın sözlük 1 aman ağzımızın tadı kaçmasın ali rıza bey 1 simit 1 21 aralık 2 tiflis 1 3'ü bir arada 1 deve kuşu 1 Nardugan 2

Son Haberler

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye destek: 'PYD ile temaslar olabilir'Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölüTDK'nın oylaması sonuçlandı! İşte ' 2024 yılının kelimesi'Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuruTürk Dünyası'nın haritası çiziliyor

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım