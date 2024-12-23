Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Aralık 2024 12:39
Yedek subay

Yedek subayken bakanlıktaki tibbi sekreter eşim yanıma tayin isteyebilir mi? (663khk 3+1)

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