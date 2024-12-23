Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 12:52
silah eli eklem içi kırık

Cümleten Selamun Aleykum

istirahatli günümde trafik kazası sonucu sağ el bileğimde (sağ radius distali parçalı fraktür)

oluştu,ameliyat oldum platin ve yaklaşık 9 tane vida takıldı doktorum kalıcı platin olduğunu söylüyor.Başına böyle bir şey gelen var mı daha önce dilim değişir mi ?


masterrrrr
Memur
23 Aralık 2024 13:09

Kusur sende mi? Yolcu muydun aracta? Mesaj at goruselim

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