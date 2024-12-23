Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Aralık 2024 13:01
18 yıllık tıbbi sekreterim benimle mezun olan sınıf arkadaşlarım hep müdür filan oldu ben bişiy olam

acaba bende eksik olan nedir işlerimi düzenli yapıyorum özenli çalışıyorum benimle mezun olan arkadaşlarım bakıyorum mali işler müdürü şube müdürü uzman filan olmuşlar ben hiç bir şey olamadım. ben ne kaçırdım acaba bir kaç tane de dışarıdan üniversite filan da bitirdim 4 yıllık iki yıllı iki tane de.

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