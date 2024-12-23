KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Aralık 2024 13:06
Aile evi mi, şehir dışı mı?

Aile evinde para biriktirebilirim ama Kırıkkale'de yaşıyoruz ve bu şehri hiç sevmiyorum. Sizce sevdiğim bir şehre gitmek mi (mersin izmir vb) yoksa aile evinde kalıp birkaç sene durmak mı (27 yaşında biri olarak)

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